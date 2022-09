“Sería una decisión a consultar”: la postura del Club Social y Deportivo Colo Colo por un eventual cambio al nombre del Monumental

En el Club Social y Deportivo Colo Colo se mostraron sorprendidos luego del anuncio del presidente de Blanco y Negro, Alfredo Sthöwing, en torno a una estimación de 50 millones de dólares en torno a la valoración del cambio de nombre al Estadio Monumental para su posible remodelación.

“Estamos disponibles para conversar con Blanco y Negro los detalles de esta propuesta, es un anhelo de todos los colocolinos y así entender los alcances de lo que se quiere plantear en esta oportunidad”, comentó al respecto Edmundo Valladares, en conversación con ADN Deportes.

De hecho, el mandamás del Club Social y Deportivo Colo Colo se mostró cauto en torno a una eventual modificación en la forma de mencionar al Estadio Monumental, asociándolo a una marca comercial que permita financiar las refacciones.

“Si fuera uno de los caminos para el financiamiento, tendremos que analizarlo. Somos muy cuidadoso de los emblemas del club, sus escudos y el patrimonio de la institución, pero al ser un camino de esta envergadura sería una decisión a consultar con los socios. La asamblea tomaría la decisión”, planteó Edmundo Valladares, que reiteró sus críticas al alza en los precios para ver a Colo Colo en Pedreros.

“Consideramos que existe un alza que es injustificada, no es un partido clase A ni definitorio. No estamos de acuerdo en que se produzca un alza a siete fechas del final, los precios están fijados al comienzo de la temporada. No nos parece que se cambien las reglas a mitad de camino”, cerró el expresidente de Colo Colo.