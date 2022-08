Colo Colo podría perder a una de sus jugadores titulares antes del término de la temporada 2022. Antes del cierre de los mercados de pases en Europa, el representante de Maximiliano Falcón busca opciones para llevar al uruguayo al Viejo Continente.

El empresario Gerardo Arias, uno de los agentes a cargo de la carrera del “Peluca”, reconoció la intención de encontrar un nuevo desafío para el futbolista de 25 años.

En conversación con La Tercera, Arias expuso que el futuro de su representado podría estar en el fútbol español. “Getafe es una de las opciones que tiene Maximiliano Falcón. En este momento estamos trabajando para ver qué pasará”, comentó el agente.

Uno de los obstáculos para la salida del zaguero es que el mercado de fichajes de verano de la mayoría de los torneos en Europa finaliza este jueves 1 de septiembre. “La idea es que salga ahora, no en el próximo mercado. Solo quedan horas para el cierre del libro de pases, pero en mi carrera me he acostumbrado a meter futbolistas en el último momento”, manifestó respecto a las dificultades que tienen.

Otro de los mercados en los que buscan un nuevo club para Falcón es el mexicano, donde ya realizaron gestiones para acercar el nombre del uruguayo. De todos modos, Gerardo Arias remarca que la intención por parte del grupo de representantes es salir en buenos términos del Estadio Monumental.

“Tenemos una cláusula de salida de 3 millones de dólares, pero no queremos usarla. Si existe una opción cierta nos sentaremos con Colo Colo para salir de buena manera. Somos gente honesta y no queremos afectar a un equipo que nos abrió esta posibilidad tan linda“, cerró Arias.

Maximiliano Falcón mantiene contrato con Blanco y Negro hasta el término de la temporada 2023 y es uno de los titulares indiscutidos en el equipo de Gustavo Quinteros. Durante la actual campaña, el charrúa ha disputado 32 partidos con la camiseta alba, todos en la oncena estelar.