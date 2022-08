Coca Mendoza se lanzó con todo tras el pésimo momento de la U: “Me gustaría que descendieran”

Gabriel “Coca” Mendoza habló durante este miércoles del presente de Colo Colo, que marcha líder solitario en el Campeonato Nacional y del pésimo momento que atraviesa Universidad de Chile, cuadro que se encuentra a solo 3 puntos de la zona de descenso directo.

Consultado por Redgol sobre si Colo Colo sigue teniendo competencia por el título, sostuvo que “la discusión por el título yo creo que no hay. La ventaja de tener nueve puntos es una gran cuenta de ahorro, donde podríamos tener 12″.

En esa línea, añadió: “Son situaciones que Gustavo Quinteros ya había criticado ante Ñublense en Copa Chile, que por pelotas detenidas se perdió el partido. Ahora eran dos pelotas exactamente iguales, así que hay que trabajar. Se nota falencia de gol en el equipo, que depende mucho de Lucero y eso se nota. En eso hay que trabajar y estar concentrados siempre”.

Finalmente, Mendoza tuvo palabras sobre la U, elenco que perdió los cuatro clásicos que disputó este año, donde le terminaron convirtiendo 12 goles entre la UC y el Cacique.

“Soy demasiado hincha de Colo Colo y me gustaría que descendieran. Pero de alguna y otra forma el torneo se pone fome sin el clásico rival. Pese a que nosotros vivimos lo peor el año pasado en un partido de definición con el descenso, muchos de los chunchos o innombrables querían que descendiéramos, pero la otra mitad también pensaba que no, porque teniendo un clásico no lo tendríamos. Pero son situaciones que pasan en las instituciones, pero no me gustaría que se pierda el clásico de verdad”, cerró.