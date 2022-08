Llegó el primero... y el segundo: Alexis Sánchez marca un doblete con el Olympique de Marsella por la Ligue 1

Este domingo, el Olympique de Marsella visita al Niza por la cuarta fecha de la Ligue 1 y Alexis Sánchez disputa su tercer partido con el cuadro francés.

El técnico Igor Tudor decidió incluir al “Niño Maravilla” en la formación titular por segundo partido consecutivo y el tocopillano respondió rápidamente.

A los 10 minutos de partido, el futbolista de 33 años recibió un pase en la entrada del área, controló y marcó la apertura de la cuenta con un gran remate al palo izquierdo del arquero.

The first goal for Alexis Sanchez with Marseille.pic.twitter.com/xjk1ue6QCD

— Fast GøaIs. (@iF29s) August 28, 2022