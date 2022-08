Pasa el tiempo y Mario Balotelli sigue acaparando las miradas con polémicos episodios donde es protagonista. Esta vez, el escenario fue en la Primera División de Turquía, durante el partido que disputó el equipo del italiano, Adana Demirspor, contra el Umraniyespor.

Pese a que la escuadra de “Súper Mario” logró un triunfo 1-0, tras el encuentro, el destacado delantero tuvo un feroz encontrón con su entrenador y compatriota, Vincenzo Montella, situación que fue registrada por las cámaras de la transmisión oficial.

Balotelli se acercó a la terna arbitral en la mitad de la cancha y su técnico también hizo lo mismo. Lugo, Montella caminó por el campo, pero el jugador le dijo algo a su DT y provocó que este se descontrolara.

Después de un fuerte cruce de palabras, el estratega estalló y encaró al futbolista. Los ánimos se calentaron a tal punto que el plantel de Adana Demirspor tuvo que meterse en la situación para separarlos e intentar calmar a Vincenzo Montella.

Mario Balotelli haciendo de las suyas. Se peleó con Vincenzo Montella, su entrenador en Adana Demirspor. Why always me?

