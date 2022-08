En la previa del Clásico Universitario entre U. de Chile y Universidad Católica, el exvolante “cruzado”, Tomás Costa, se refirió a la importancia que tiene este duelo y recordó la épica remontada ocurrida en la final del Apertura 2011, donde los azules se coronaron campeones.

En diálogo con Directv Sports, el exjugador argentino aseguró que el choque entre la U y la UC “siempre tiene un condimento especial, más allá del momento que viven ambos clubes”.

El otrora mediocampista también repasó lo que fue la final del 2011, donde Universidad Católica tenía la ventaja de 2-0 en la ida, sin embargo, en la revancha, U. de Chile se hizo fuerte de visita y goleó 4-1 a los precordilleranos para así quedarse con el título.

“Lo pasé mal y me sentí culpable tras la final ante la U. Fue difícil, costó mucho asimilarlo. No pudimos coronar un semestre maravilloso. Me fui del club, pero a los seis meses quería volver”, señaló Costa.

En los cinco años que estuvo en los “Cruzados”, el exvolante nunca pudo levantar un trofeo. Al respecto, indicó que “faltó una cuota de suerte para lograr un título. Fueron años tristes, porque estuvimos muy cerca de conseguirlo, pero fuimos el inicio de todo lo que pasó después. No cambiaría todo lo que viví en la UC por un título”.

“Fue bravo en tres años llegar al camarín quedando con las manos vacías. El DT Martín Lasarte me decía: ‘Hay que hacerse cargo de este momento’. Por eso me dio tanta alegría estos últimos años del club, porque toda esa gente se lo merecía”, concluyó Tomás Costa.