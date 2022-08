Este viernes se definieron los grupos de la UEFA Europa League 2022-23 y se confirmó que la Roma de José Mourinho enfrentará al Real Betis de Manuel Pellegrini, lo que será el cara a cara de dos técnicos con gran prestigio en el fútbol europeo.

En este escenario, el estratega portugués se refirió a su próximo duelo con el “Ingeniero” y no tuvo problemas en elogiarlo. “Obviamente, estamos hablando de un grupo que no es fácil. Betis ha ganado la Copa, tiene un entrenador top, con un equipo que juega bien, que viene de ser quinto en España y es de primer nivel”, señaló.

Por otro lado, el ex DT del Real Madrid puso paños fríos y mencionó que la Roma no es el gran favorito para ganar el título. “Es una competencia difícil y hay equipos que tienen que ganar la competición. Si no lo hacen, es un desastre para un equipo con potencial económico y deportivo increíble. Nosotros iremos paso a paso”, indicó.

Mourinho y los rivales de la Roma

Además de compartir grupo con el Real Betis de Manuel Pellegrini, la escuadra que dirige Mourinho se medirá ante Ludogorets de Bulgaria y HJK Helsinki de Finlandia.

Al respecto, el luso agregó que “Ludogorets tampoco es un equipo fácil. No sé Helsinki, pero ahí se nota la evolución de los equipos del norte de Europa”.

“Es increíble que vaya a jugar en Finlandia después de tanto tiempo, lamentablemente en cancha de plástico (sintética). Esperamos no jugar en noviembre”, concluyó “Mou”.