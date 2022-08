Vicente Pizarro: “Ganar el título depende totalmente de nosotros, no hay que relajarse”

El volante de Colo Colo, Vicente Pizarro, comentó en conferencia de prensa el presente del club tras la eliminación de Copa Chile a manos de Ñublense, caída que sigue doliendo en el estadio Monumental.

“Fue un golpe muy duro, pero estamos todos unidos para lo que viene en el campeonato. Estamos enfocados en el próximo partido, debemos estar concentrados para mantener la ventaja y hacer un buen partido ante La Calera”, apuntó el “Vicho”, ya enfocado en el choque del domingo ante Unión La Calera.

Pese a las dudas en el estado físico de Juan Martín Lucero y Maximiliano Falcón, Vicente Pizarro confía en el nivel de Colo Colo para el siguiente desafío en el Campeonato Nacional 2022. “El equipo se viene recuperando bien. Sabemos que al que le toque va a cumplir de la mejor forma, tenemos muchas variantes y que al que le toque lo va a hacer pensando en el equipo, que tenemos que ganar para mantener la ventaja”, apuntó quien confía en seguir sumando minutos por el club albo.

“Me preparo y entreno para cuando me toque. El equipo y mis compañeros me adaptan, me comunican lo que hago bien o lo que puedo mejorar. Me centro más en lo que hace el equipo, debemos revertir rápido lo que pasó con Ñublense. Estamos unidos y pensando 100% en el campeonato“, sostuvo el mediocampista de 19 años.

Vicente Pizarro y el nivel de Colo Colo

Más allá de lo ocurrido ante Ñublense, el formado en el club enfatizó en la mentalidad con que afrontan las últimas ocho fechas del Campeonato Nacional 2022. “Estando en Colo Colo, eso te obliga a ser campeón todo lo que estemos jugando. Más que una presión, es una responsabilidad tener peleando al club por el título. Depende totalmente de nosotros, no hay que relajarse“, planteó quien reconoció los problemas que han tenido para imponerse en las últimas jornadas.

“Nos ha costado estos últimos partidos, quizá hay momentos en que nos van a salir mejor las cosas. Esperamos hacer nuestro mejor partido ante La Calera”, recalcó el jugador, quien valoró el aporte que él y los otros canteranos del equipo pueden dar al cierre de la temporada.

“Sabemos lo que es este club, donde hay que pelear siempre por cosas importantes. Estamos todos 100% enfocados en eso, tenemos que estar a la altura cuando nos toque. Todos los formados acá tienen esa mentalidad”, sentenció.