Manuel Pellegrini, DT del Real Betis, habló este jueves en rueda de prensa y se refirió a los problemas que aún tiene el club para poder inscribir a jugadores en La Liga, grupo en donde está Claudio Bravo, quien todavía no puede jugar.

Precisamente, debido a este tema es que en España se informa que el arquero chileno podría cambiar de equipo durante las próximas semanas y decirle adiós al Betis, situación que el “Ingeniero” no ve con buenos ojos.

“Claudio está considerado en el plantel. He dicho que cualquier jugador que se vaya es debilitar el plantel y creo que estamos en una situación donde no podemos debilitarnos. Esperamos que estén todos los jugadores con nosotros antes del cierre del mercado”, indicó Pellegrini, quien no quiere perder al portero nacional.

Además, el técnico chileno afirmó que Bravo y el resto de futbolistas no inscritos están citados para el próximo partido, pero solo para que estén junto con el equipo, ya que aún no pueden sumar minutos. “Seguimos exactamente igual, pero los cinco jugadores no inscritos también están citados, ellos quisieron estar con el plantel, así que de aquí a mañana esperaremos si se produce alguna novedad”, señaló.

Por otro lado, el estratega del cuadro “bético” dejó claro que no hay prioridad para inscribir a un jugador antes que otro. “Nunca he dado ninguna lista para saber quiénes se inscribirán primero, es un tema netamente económico, los que son más caros por distintos motivos, es mayor la cantidad de dinero para poderlos incluir. Estamos tratando de hacerlo de la mejor manera de acuerdo a los recursos que tiene el club”, agregó.

Por último, Manuel Pellegrini puso paños fríos en Real Betis ante la espera de que los jugadores puedan ser inscritos lo más pronto posible. “Más que optimista, hay que ser realista, llevamos dos partidos donde no hemos podido contar con los futbolistas. Hemos trabajado en la semana con todos ellos, siempre pensando que los que están disponibles tendrán que dar la cara”, concluyó.

Los jugadores no inscritos en Real Betis

Las reglas de La Liga de España exige a los clubes a no gastar más de lo que facturan, por ende, Real Betis necesitaría vender para equilibrar su situación económica. Los futbolistas del club que aún no han sido inscritos son: Claudio Bravo, Luiz Felipe, Andrés Guardado, Joaquín, Luiz Henriquez y William José.