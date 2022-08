Este domingo, la U. de Chile enfrenta a la Unión Española por la fecha 21 del Campeonato Nacional 2022. Los azules buscarán reponerse tras la derrota en el Superclásico y el técnico Diego López prepara dos cambios en la línea defensiva respecto a los que titulares ante el Cacique.

En el compromiso en el Fiscal de Talca, el zaguero Bastián Tapia fue expulsado por una infracción contra Juan Martín Lucero y recibió dos fechas de sanción por parte del Tribunal de Disciplina de la ANFP.

En reemplazo del futbolista de 19 años, el entrenador uruguayo tendría decidido el ingreso de su compatriota Álvaro Brun, quien no estuvo ante los albos debido a su tarjeta roja frente a O’Higgins.

En el puesto del lateral derecho, López volvería a alinear a Yonathan Andía entre los once titulares. El exjugador de Unión La Calera no fue desde la partida ante Colo Colo e incluso se especuló que no sería citado para dicho encuentro, a raíz del castigo por conducir en estado de ebriedad. De todos modos, el “Cachorro” entró en la citación y reemplazó a Daniel Navarrete en el segundo tiempo.

A falta de un entrenamiento para decidir al equipo estelar, el charrúa no tendría planeado realizar modificaciones en el mediocampo ni en la delantera.

De esta manera, la formación de la U sería con: Cristóbal Campos en portería; Yonathan Andía, Álvaro Brun, Ignacio Tapia y Mauricio Morales en la defensa; Emmanuel Ojeda, Israel Poblete, Darío Osorio y Lucas Assadi en el mediocampo; Ronnie Fernández y Cristian Palacios en el ataque.

El compromiso entre la U. de Chile y la Unión Española se disputará en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso, este domingo 7 de agosto desde las 15:45 horas, encuentro que podrás seguir con la transmisión en vivo de ADN Deportes.