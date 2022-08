El técnico de la U de Chile, Diego López, se expresó en conferencia de prensa respecto al momento que vive el club, a tres puntos de la zona de descenso directo tras perder el Superclásico y con manifestaciones de los fanáticos del club a las afueras del Centro Deportivo Azul.

“Es importante que el hincha se manifieste, siempre de manera civilizada. Es normal en un equipo grande. El hincha merece ser escuchado. El que juega en la U sabe que cuando el equipo está bien o mal, el hincha acompaña. Uno tiene que saber donde está parado y que hay mucha exigencia”, planteó el DT uruguayo, que planteó la motivación que plantea para él los cuestionamientos al equipo y también lo planteado por el delantero de Unión Española, Rodrigo Piñeiro, quien aseguró en ESPN que ya no hay “presión” al jugar contra los azules.

“Venimos de perder un clásico y no hay nadie contento acá. En lo anímico ayuda, las declaraciones de Piñeiro también. Todas esas cosas ayudan, tenemos que transformarlas en fuerza anímica para revertir estas situaciones“, explicó Diego López, que enfatizó su convicción en torno al rendimiento de la U de Chile.

“Tenemos que dar las herramientas para salir adelante y creemos en la recepción que están teniendo los jugadores, además del trabajo en la semana. Tratamos de seguir mejorando. Hay jugadores grandes que se hacen sentir, hemos vivido situaciones difíciles. Tenemos que dar algo más, sobre todo en la cancha (…) Ahí es donde debemos centrarnos y dar una mano a todo lo que ocurre en este club. Ganándole a Unión Española podemos mejorar la interna en nuestras cabecitas y para seguir creciendo como equipo”, expresó el charrúa.

Diego López y el nivel futbolístico de la U de Chile

El entrenador de los azules descartó tener mayores problemas futbolísticos en torno a una supuesta lejanía de las principales figuras ofensivas del equipo, como Darío Osorio, Lucas Assadi y Pablo Aránguiz, en torno al área rival.

“Hemos ido aumentando las chances de gol, las hemos generado sobre todo por afuera. No es verdad que están lejos del arco. Es cierto que el extremo del lado opuesto al del centro debe llegar más al área. Que erremos goles no quiere decir que no lleguemos. Este equipo jugó toda la primera rueda con un 4-3-3 y creemos que esa es la forma de aprovechar los externos en el uno contra uno”, recalcó quien tiene considerado tener como variante a Jeisson Vargas contra Unión Española.

“Jeisson nos puede dar mucho, le puede venir muy bien a este equipo. Estamos dosificando el esfuerzo, es uno de los jugadores con los que hablo bastante para ver cómo sigue. Tiene chances de jugar. Hay que ver la parte física, ya está en capacidad de jugar un tiempo“, sostuvo, junto con recalcar una misión: evitar expulsiones.

“Es un error, sobre todo porque a veces nos complicamos atrás por la falta de jugadores. Tenemos que controlar mejor, nos complica no sólo el partido que jugamos sino los posteriores”, cerró.