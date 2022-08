Pablo Galdames reveló que tuvo una tensa relación con Andriy Shevchenko: “Él quería que yo saliera”

En conversación con TNT Sports, Pablo Galdames reveló que su primera temporada en Europa no fue nada de sencilla, debido a que llegó al Genoa y los resultados no acompañaron al equipo, aunque de igual forma terminó jugando.

En esa línea, profundizó señalando que su relación con el técnico del cuadro italiano ene se entonces, Andriy Shevchenko, fue más tensa de lo normal.

“Cuando se abrió el mercado, en enero, él quería que yo saliera. Dije que me iba a quedar. Me quedé y gracias a esas discusiones terminé jugando casi toda la segunda parte del torneo”, indicó.

Al respecto, el mediocampista nacional añadió que “llegó en un momento donde las cosas estaban difíciles en el club y quizás no pudo implementar 100% su forma de ver el fútbol. Para los que crecimos viendo futbol y al Milán, él como jugador es un ídolo“.

La decisión de quedarse

A pesar de que le costó la adaptación y su equipo no tuvo una buena temporada, Galdames de igual forma quiso permanecer.

“Fue 100% acertado porque nunca me había pasado que con algún entrenador no jugara y hubo un momento en que dudaba si estaba capacitado para jugar en el fútbol europeo o la Serie A. A ese nivel llegué, de decir ‘no quiero venir a entrenar, porque no me alcanza’”.

Finalmente, cerró diciendo: “Y fue ahí cuando empecé con un psicólogo chileno, Gabriel Caballero, que me ayudó muchísimo. Retomé confianza, volví a jugar, se fue Shevchenko, llegó Alexander Blessin. Siempre he tenido claro que la salud mental es muy importante y en un momento me estaba jugando en contra”.