César Vaccia y el momento de la U en la previa del Superclásico: “Quizás ha perdido identidad”

Este domingo Universidad de Chile y Colo Colo se verán las caras en una nueva versión del Superclásico del fútbol chileno en el Estadio Fiscal de Talca, encuentro que tendrá realidades diametralmente distintas entre ambos equipos.

En la previa del encuentro, los protagonistas de Superclásicos pasados se han dado el tiempo de analizar lo que se viene para este domingo y uno de ellos fue César Vaccia.

El ex adiestrador de los azules, último técnico en ganar por los azules en el Estadio Monumental, conversó con ESPN Chile y comentó la realidad universitaria: “es difícil decir que la U perdió la mística, es un tema interpretativo, quizás ha perdido identidad por cambiar a sociedad anónima, no veo a los dirigentes de antaño”, esgrimió.

Agregó el ex entrenador de la Universidad de Chile que “no es la U que yo soñé. La verdad es que no veo a la U de los ’90, de los (Diego) Rivarola, Flavio (Maestri), Pedro González, Ronald Fuentes, me quedé un poco con eso”, aseguró el César Vaccia sobre la U.

Respecto al actual momento de los azules, César Vaccia aseguró que “(Diego) López tiene que ser más pragmático, tratar de ganar puntos y sacarle provecho a lo que tiene en este minuto, si tiene que replegarse, achicar los espacios, esperar al equipo contrario, tendrá que hacerlo”, sostuvo.

Cerró con que “no sé cómo trabaja, solamente sigo los partidos y veo que el equipo, lamentablemente, no rinde“, finalizó César Vaccia sobre los azules.