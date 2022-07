Raphinha tras su tremendo momento en el Barcelona: “Sin Bielsa yo no estaría aquí, siempre lo llevaré conmigo”

Raphinha está teniendo un gran renacer en su carrera futbolística. El volante llegó al Barcelona esta temporada, de inmediato se acopló al equipo y fue la gran figura en el último clásico ante el Real Madrid, después de anotar el gol del triunfo de los culés.

Hace un tiempo atrás el volante militó en el Leeds cuando era dirigido por Marcelo Bielsa, a quien le dedicó sentidas palabras por lo que le enseñó en el elenco inglés.

“Es un entrenador que me ayudó mucho desde el primer momento que llegué al Leeds. Siempre exige más, siempre exige un máximo rendimiento. Me ayudó a llegar a la selección y me ayudó a llegar al Barça. Si no fuese por sus enseñanzas, en grupo o individualmente, probablemente no estaría aquí”, sostuvo en diálogo con Mundo Deportivo.

En esa línea, agregó que “además de tener un estilo de juego siempre respetuoso con el balón, busca el máximo rendimiento en los entrenamientos y en los partidos, fue una persona importante para mí y para mi carrera, siempre le voy a llevar conmigo”.

Finalmente, Raphinha fue consultado sobre si similitudes entre Bielsa y Xavi, su estratego en los culés. “Cada uno tiene su forma, pero Bielsa tiene un manera única de trabajar, llamémosle ‘el estilo Bielsa'”, cerró.