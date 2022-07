El exfutbolista de Universidad de Chile, Cristian Traverso, sorprendió con un particular publicación que lanzó este martes en sus redes sociales, cuando solo quedan cinco días para el esperado Superclásico ante Colo Colo.

Traverso enumeró uno a uno los ripios y falencias que ha mostrado el club durante los últimos años y los comparó con otras épocas, cuando el era jugador del elenco universitario.

En su cuenta de Instagram, lanzó: “Cuando no venían tantos jugadores de Huachipato, cuando no teníamos Concesionaria, cuando no teníamos publicidad de casa de apuestas, cuando teníamos jugadores de la cantera, cuando teníamos un Estadio Nacional repleto para jugar de local y no andábamos de Tour por Chile, cuando no había monjes negros ligados a los negocios de A$ul A$ul, cuando nadie quería irse de la U, …CUANDO ÉRAMOS FELICES cada Domingo…..”

En esa línea, prosiguió diciendo que “algunas cosas han cambiado, y a pesar de todo eso el hincha siempre al lado, fiel al equipo, no importa de que manera se llegue al partido …es La U y nada más!!”

Su publicación contó con cientos de comentarios, donde los fanáticos se mostraron a favor de sus dichos y también aprovecharon de alentar al club en el complicado momento que atraviesa.

Consignar que El Superclásico entre la U y Colo Colo se disputará este domingo 31 de julio en Talca, desde las 13:30 horas.