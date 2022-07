Maxmiliano Falcón ya entra en “modo Superclásico” pese a su lesión ante Huachipato: “No hay nada grave, voy a llegar bien”

En medio del encuentro contra Huachipato, los hinchas de Colo Colo sufrieron un susto grande cuando, al minuto 61, el defensa Maximiliano Falcón salía de la cancha reemplazado por una dolencia física, algo que podía poner en duda su presencia en el Superclásico.

Sin embargo, el propio “Peluca” entregó calma tras el compromiso. “Lo importante es que la lesión no es complicada, es más que nada un pisotón pero voy a llegar bien para el fin de semana. Veremos si tengo que hacer algún examen, pero no hay nada grave”, comentó, molesto por el hecho de que no haya habido ningún expulsado en el rival por la acción que lo sacó del encuentro.

“Lo que más me enojó fue que ni siquiera le dijeron nada de arriba, aún cuando se veía que estaba todo raspado. Me dijo que no ameritaba para nada más”, apuntó Maximiliano Falcón en torno a su diálogo con el juez del partido, Ángelo Hermosilla.

De todas formas, valoró la importancia del triunfo ante Huachipato. “Fue un partido complicado, tenían mucha gente atrás, tuve un cabezazo que se me fue desviado y el gol anulado de Martín (Lucero). Lo importante es que se ganó y llegamos de la mejor manera al Superclásico, lo demostramos en el juego, en lo físico y en lo mental”, recalcó.

Maximiliano Falcón y el Superclásico

El defensa uruguayo ya anticipó el choque ante la U de Chile el próximo domingo. “Son partidos muy fuera de lo normal, a lo habitual, uno se juega el prestigio. Hay que ganar no importa cómo juegues, se va a definir por detalles. Vamos a ir a demostrar nuestro juego”, explicó, junto con lamentar la ausencia para dicho encuentro de Gabriel Costa, suspendido por acumulación de tarjetas amarillas.

“Ha levantado mucho su nivel, Gustavo (Quinteros) confía mucho en él. Va a ser una baja sensible, pero creo que Leo (Gil) o Agustín (Bouzat) en esa posición lo pueden hacer”, dijo el “Peluca”, quien también reparó en la emotiva jornada en el Monumental para el autor del gol del triunfo ante Huachipato, Cristián Zavala.

“Es muy hincha del club, entrena todos los días para ganar, se saca la chucha y se lo merecía. No se le daba, tuvo muchas ocasiones. Estoy contento por él, comemos juntos en la concentración y no es sólo bueno para él, sino para todo el club”, recalcó el charrúa.

Al cierre del diálogo, lamentó la indefinición respecto al estadio del Superclásico. “Estaría bueno haberlo jugado en Santiago, pero también ayuda a que gente que no puede viajar a ver a su equipo pueda verlo. En donde sea, afrontaremos ese partido. No importa tanto la cancha, sino lo que vayamos a proponer allá”, concluyó.