Pablo Mouche y el momento de Colo Colo: “Me pone muy contento el lugar que hoy tiene”

Este sábado por la tarde, Colo Colo tendrá un duro desafío ante Huachipato en el Estadio Monumental por la jornada 19. El “popular” recibe al cuadro “acerero” con la misión de dejar los tres puntos en casa para seguir como líder solitario del Campeonato Nacional.

Buen momento el que atraviesa el equipo de Gustavo Quinteros, y que fue analizado por Pablo Mouche en conversación con ADN Deportes: “trato de seguirlo bastante, de ver los partidos cuando me da el tiempo y los horarios”, partió diciendo.

“Me pone muy contento el lugar que tiene Colo Colo hoy en el fútbol chileno, se lo merecía. Trabajó mucho después de esa mini crisis que pasó post pandemia, se hicieron cambios, no solamente en el equipo si no que en la cúpula hacia abajo”, complementó el ex delantero argentino del “popular”.

Sobre su actualidad en Barracas Central de Argentina, indicó que “me encuentro hace casi un año, un desafío hermoso que se me puso por delante, feliz por haber vuelto a Argentina. Tenía muchas ganas de volver después de mi salida confusa de Chile, tuve ese paso por Uruguay que tuve que ir para no quedarme parado, pero me decisión en mis sentimientos era volver a Argentina”, aseguró.

Pablo Mouche y el recuerdo de Solari en Colo Colo

En lo mismo, el delantero argentino tuvo palabras para Pablo Solari, ex ariete del “popular” y que el pasado jueves debutó en River Plate tras salir del Estadio Monumental.

“Rápidamente me di cuenta que era un muy buen chico, que desde el comienzo quería aprender, conocer, un chico muy ubicado, respetuoso, le tomé mucho cariño, ayer (jueves) no lo pude ver el partido, pero intenté seguirlo por las redes sociales”, aseguró Mouche.

Agregó que “eso de lo momentos es muy relativo, depende mucho del carácter y la personalidad del jugador. Creo que Pablo (Solari) a medida que fue pasando el tiempo se adaptó rápidamente al mundo Colo Colo, a jugar en un equipo grande, con presiones, con gente”, aseguró el trasandino.

Cerró con que “noté que era un chico de muy buena madera. Quería y sabía escuchar a los más grandes y eso es lo que más a mi me llegó, me dieron ganas de ayudar. Intento siempre encontrar ese tipo de jugadores jóvenes que quieran aprender, siendo que está muy complicado el ambiente del chico joven por estos días”, finalizó Pablo Mouche, ex delantero de Colo Colo.