Emmanuel Ojeda no se mordió la lengua: “Es lo que me sorprendió de la U, que no tenga estadio”

En la Universidad de Chile trabajaron este viernes con miras al duelo del domingo ante O’Higgins en Rancagua por la jornada 19 del Campeonato Nacional 2022.

En ello, Emmanuel Ojeda aparece como titular en el mediocampo azul tras su gran arribo como refuerzo de la Universidad de Chile.

Ya adaptado al fútbol chileno y la realidad de los azules, el mediocampista conversó con ESPN Chile y analizó la compleja situación que tienen en el CDA respecto a ejercer su localía en distintos recintos deportivos por no tener estadio propio.

“En Argentina estamos acostumbrados que los clubes tengan su propio estadio. Me han contado por qué no tienen, es lo que me sorprendió de la U, que no tenga estadio“, esgrimió.

Continuó confesando que Emiliano Vecchio, ex compañero suyo en Rosario Central y ex Colo Colo, le dio detalles del mundo azul: “era todo tal cual me contaron, un club enorme, lindas instalaciones. Tuve de compañero a Emiliano Vecchio, que estuvo en la contra, y me contó lo que era el club y la gente que movía. Me pareció un buen destino”, aseguró.

Cerró asegurando que “desde que llegué me hicieron saber que hace años que viene peleando abajo, cerca del descenso… y es una linda oportunidad para revertir las cosas y mostrarme acá, vamos a salir adelante”, finalizó Emmanuel Ojeda sobre la U.

Cabe recordar que la Universidad de Chile visitará a O’Higgins en Rancagua el próximo domingo 24 de julio desde las 15:00 horas en el Estadio El Teniente, encuentro que podrás escuchar y seguir en vivo y en directo junto al equipo de ADN Deportes.