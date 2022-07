Ariel Holan, crítico del momento de la UC: “Estamos muy lejos del nivel de juego que este equipo puede dar”

El técnico de la UC, Ariel Holan, hizo un duro análisis respecto al rendimiento del equipo en la previa al choque de este domingo ante Palestino, por la fecha 19 del Campeonato Nacional 2022.

“Para llegar al nivel de juego que este equipo puede dar, estamos muy lejos de eso. No estamos ni cerca del techo. Ponerse plazos, no sé, no soy mago, pero estoy convencido que el equipo en los próximos partidos va a tener una estabilidad de rendimiento que nos hará ser más eficaces para conseguir los puntos que nos hagan terminar lo más arriba posible en la tabla”, explicó el argentino, que remarcó la necesidad de mejorar diversos elementos.

“Tenemos que seguir creciendo en el juego con pelota. Pese a que hicimos muchos goles y que debimos marcar muchos más, la gran tarea para el hogar es el sistema defensivo y eso incluye la posesión del balón, con una estabilidad que dure los 95 minutos. Es mi tarea. Es un equipo que pienso que tiene que cumplir objetivos en este segundo semestre y en ajustar cosas para 2023″, apuntó Ariel Holan, quien además enfatizó la importancia de dejar atrás la derrota en la UC contra Curicó Unido el pasado fin de semana.

Ariel Holan y el caso de Nicolás Castillo

Para el DT cruzado fue imposible eludir el frustrado regreso del atacante al elenco de la precordillera, aunque no profundizó del todo. “Debemos mirar adelante, hacer foco en tratar de lograr que el equipo repita los buenos momentos que ya logró en varios partidos, en el sistema defensivo y en la estabilidad que todavía no hemos conseguido”, apuntó el trasandino.

Sí está pendiente de la evolución que aguarda respecto de los otros jugadores que sí llegaron en este mercado de fichajes. “No creo que sea un tema de tomarme la mano. César Pinares está completando su preparación y para nosotros es un refuerzo, desde principios de abril que no hace 90 minutos de fútbol y no es sencillo entrar y poder jugar como lo puede hacer”, explicó y reparó en otros problemas, como los regresos de Luciano Aued y Matías Dituro, junto a las dolencias en la rodilla de Felipe Gutiérrez.

De todas formas, pretende que el equipo responda el domingo ante Palestino. “Tiene buen sistema defensivo, gol, pelota parada, contragolpe. Vamos a tratar de imponer nuestro juego. En función de lo que vimos el domingo pasado, el equipo creció, pero nos cuesta agregarle a esos momentos la eficacia y el sistema defensivo general”, remarcó en la conferencia de prensa.