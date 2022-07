Este domingo, Universidad de Chile cayó 1-0 ante Ñublense por la fecha 18 del Campeonato Nacional. En Valparaíso, el técnico Diego López sufrió su primera derrota desde que asumió el banquillo azul.

Con gol de Patricio Rubio en la segunda etapa, el equipo dirigido por Jaime García frenó el alza del conjunto universitario bajo la dirección del entrenador uruguayo.

Tras el encuentro, López remarcó que el equipo ha aumentado su nivel en el aspecto ofensivo desde su llegada, pero cuestionó la falta de efectividad en el estadio Elías Figueroa Brander. “Se ha mejorado en la definición y en las jugadas, pero acá hay que hacer goles. Tuvimos muchas chances y no concretamos. Tuvimos otras oportunidades donde habría que probar el arco y no lo hicimos. Después que recibimos el gol, no tuvimos más chances”, analizó el DT en conferencia de prensa.

“El resultado no es bueno. Nos vamos tristes, pero no hay que bajar la cabeza. Seguimos creciendo y hay que trabajar durante la semana para mejorar”, complementó el charrúa.

Por otro lado, el estratega de 47 años no confirmó ni descartó la posibilidad de sumar un último refuerzo (el libro de pases cierra el 21 de abril), pero negó problemas con la directiva de Azul Azul. “La relación es buena. No pongamos cosas que no dije, nunca he dicho que es mala, al contrario. Y con el gerente deportivo (Manuel Mayo) también”, aseguró.

Por último, Diego López se refirió a los constantes cambios en la localía de la Universidad de Chile, con los trabajos en el Parque Deportivo Estadio Nacional que los imposibilita a usar el recinto y la reciente situación del estadio Santa Laura. “Estábamos bastante bien en Santa Laura, creíamos que era un buen refugio para el equipo. Complica saber dónde jugamos definitivamente”, concluyó el técnico.