Juan Tagle cuestiona la ley contra los auspicios de apuestas online en el deporte: “Se cortan flujos que son muy importantes”

Tras ser renovado como presidente de Cruzados en la Junta Extraordinaria de Accionistas este jueves, Juan Tagle conversó sobre el momento institucional de la UC con Los Tenores.

“Siempre tenemos por un lado los objetivos deportivos y por otro los institucionales. Obtener logros para la alegría de nuestra gente y también el proyecto estadio, llevamos cinco años trabajando. Estamos contentos de que se haya renovado el directorio, es bueno que lleguen personas con nuevos aportes, pero también se ratificó la confianza en mi y mis vicepresidentes para ejecutar este gran sueño el próximo año y medio”, apuntó el mandamás de Universidad Católica.

Como parte de uno de los clubes grandes del fútbol chileno, Juan Tagle tomó la batuta para criticar el proyecto de ley que la Comisión de Deportes de la Cámara de Diputados aprobó para prohibir la publicidad de las casas de apuestas online en eventos y clubes deportivos.

“Las apuestas online deben regularse, pero son negocios fuera de Chile y la ilegalidad que se plantea es discutible por la territorialidad de la ley. Son temas de fondo a discutir, pero utilizar al deporte para quitar flujos que son importantes… No sé, nos presionan para tener equipos de mayor categoría, infraestructura, fútbol formativo, pero se cortan sponsors que son relevantes de forma absoluta. Hay que regular esto, hay un lobby muy grande de los casinos. Me parece grave que se corten estos flujos que son muy importantes y no se invita al fútbol ni a debatir”, apuntó el presidente de la UC, que insistió en sus cuestionamientos.

“Es lo mismo que pasó respecto a los ingresos de Netflix y otras, estableciéndose un impuesto especial para recaudar en Chile. El Ministerio del Deporte trata de impulsar el fútbol femenino y las casas apuesta financian mucho de ello. Hay mucho de populismo y poco análisis, ojalá se reconsidere (…) Hay mucho espacio para mejorar la imagen del fútbol para que sea un interlocutor válido, pero la violencia, los barras bravas y propiedades poco claras de clubes nos afectan. Está deslegitimado, pero tenemos que defender nuestros intereses”, remarcó junto con plantear el punto de vista de Cruzados ante la frustrada votación para la reforma de estatutos en la ANFP.

“Había un plazo muy corto para revisar esos estatutos, comparto que debía haber más tiempo para la votación. Se acogió dar más plazo para mandar observaciones para que a comienzos de agosto se pueda votar, hay muchos temas sensibles”, explicó.

Juan Tagle y el momento de la UC

En lo netamente deportivo, no quiso comprometerse a la opción de sumar un quinto refuerzo para el plantel en el mercado de fichajes. “El extremo por izquierda es una posibilidad. No es fácil desde lo presupuestario, lo estamos evaluando. No es para nada seguro. Se gatilla por la lesión de Cristian Cuevas, no alcanzará a jugar en el resto del torneo, y la salida de Diego Valencia más lo de Bruno Barticciotto. Quedamos con pocas opciones en delantera, pero en la medida que tengamos una opción que pueda ser un aporte. Nuestro presupuesto está algo superado ya”, reconoció.

Además, estableció un plazo para jugar el postergado encuentro ante Unión Española ante el mal estado de la cancha del Santa Laura. “Sin que dijeramos nada, en Unión Española dijeron que era imposible jugar ahí. En septiembre hay bastante espacio, quizá ahí debería jugarse ese partido“, comentó a la vez de haber hecho una autocrítica por el mal primer semestre del equipo.

“Fue una tormenta perfecta: al cuerpo técnico le costó pasar de un sprint tan espectacular a tener algunas derrotas y luego algunos de los refuerzos que trajimos no estaban al nivel que esperábamos. Siempre es difícil la renovación en el exito. No reaccionamos bien, lo de Aued fue inesperado y la salida de Huerta costó suplirla“, cerró en el diálogo con Los Tenores.