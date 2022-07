Emmanuel Ojeda no dramatiza la búsqueda de estadio en la U: “No importa dónde se juegue, vamos a estar acompañados por la gente”

El volante de la Universidad de Chile, Emmanuel Ojeda, se expresó este martes en conferencia de prensa respecto al momento del equipo tras no tener estadio donde ejercer la localía tras los problemas en el Santa Laura y el empate con Deportes Antofagasta.

“Se está viendo una mejoría en el equipo. En el correr de las prácticas y los entrenamientos vamos a ir mejorando la parte de cerrar los partidos. Eso se soluciona con entrenamientos”, apuntó el argentino, que descartó ponerse como eje del mejor rendimiento de los azules.

“No sé si el equipo mejoró gracias a mi, yo creo que es una idea de táctica y estrategia del equipo. Se mejoraron muchas cosas y se irán viendo partido a partido”, señaló Emmanuel Ojeda, que valoró el no usar más el recinto de Independencia y no se mostró inquieto por la búsqueda de un recinto que, según información de ADN Deportes, puede ser Valparaíso.

“Estaba en muy mal estado, entrenábamos una cosa y no la podíamos hacer, pero un jugador debe estar preparado para jugar en cualquier estadio. No importa donde se juegue, sabemos que vamos a estar acompañados por la gente”, aseguró el ex Rosario Central.

Emmanuel Ojeda y los próximos desafíos de la U de Chile

El trasandino volvió a referirse a la opción de disputar su primer clásico en Chile, ante Colo Colo, pero con mesura. “Uno piensa en ese partido, pero vamos a ir con tranquilidad, juego a juego, para llegar de la mejor manera”, dijo, pensando más en el choque del domingo ante Ñublense.

“Es un partido muy importante, hay que dar un plus jugando ante los equipos que están arriba. Esperamos dar ese salto de calidad para escalar en la tabla“, explicó el jugador de 24 años, que estableció matices de la Primera División con la liga trasandina.

“Lo veo similar al fútbol argentino, por ahí hay equipos que dejan jugar un poco más, pero es la única diferencia que veo. La U está para grandes cosas, hay que achicar el margen de error y vamos a estar mucho mejor, estamos para pelear”, cerró.