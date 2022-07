Brayan Cortés y la partida de Pablo Solari a River Plate: “Es una baja sensible”

Un remezón de proporciones se vivió este lunes en el Estadio Monumental. River Plate de Argentina llegó hasta Macul con un maletín lleno de dinero y se llevó a Pablo Solari de regreso al fútbol trasandino.

Según información de ADN Deportes, el cuadro “millonario” ofreció US$ 4,5 millones por el 60% del pase del jugador, oferta que fue aceptada por Colo Colo, por lo que el “Pibe” viajará este martes a Buenos Aires.

La situación fue comentada por Bryan Cortés, portero de Colo Colo: “es una baja sensible, Pablo (Solari) es un gran jugador, una gran persona. Desearle lo mejor, no tengo duda que le irá de la mejor manera donde vaya“, esgrimió.

El arquero del “cacique” agregó que: “hace un tiempo estaba sonando en distintos lados, pero gracias a Dios ahora viene lo mejor para él, tiene mucho por demostrar y mejorar”, dijo.

“Vamos a tener que buscar a un jugador, pero siempre lo he dicho, jugador que no está siempre hay alguien detrás esperando una oportunidad, tenemos un gran plantel y no tengo duda de que quien lo reemplace, lo hará de gran forma”, complementó.

En medio de una actividad por la nueva camiseta de la Selección Chilena de Fútbol, Bryan Cortés tuvo también palabras para La Roja: “me encanta estar en la Selección con los grandes jugadores que hay, han logrado muchas cosas y me lo tomo con tranquilidad, hay que ir paso a paso, cuando me toque demostrarlo y espero estar siempre a la altura”, esgrimió.

Cerró comentando lo que se viene para Colo Colo en lo que resta de temporada: “el objetivo ahora es el campeonato, el título que deseamos todos y pelear además la Copa Chile”, finalizó Bryan Cortés.