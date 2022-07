Gonzalo Fierro: “Flamengo es el equipo ideal para que Arturo Vidal siga demostrando la clase de jugador que es”

A la espera de la inminente firma de Arturo Vidal por Flamengo, un chileno que conoce perfectamente la idiosincrasia del elenco carioca es Gonzalo Fierro, quien estuvo en el club entre 2008 y 2012.

“En 2008 me encuentro con un equipo que no tiene la inversión de ahora. Me encontré una ciudad hermosa, distinta respecto de lo que yo pensaba, y me enamoré de la ciudad y la gente. Veo siempre los partidos. Estuve 3 años allá donde mantuve eso, podría haber tomado otras opciones pero lo quise aprovechar al máximo. La gente se porta muy bien conmigo allá y cuando han venido acá”, explicó en conversación con Los Tenores.

Por lo mismo, quien anotó 2 goles en 91 partidos con Flamengo valoró la determinación del “Rey Arturo” en llegar a Brasil. “Es el equipo ideal para que Arturo Vidal pueda seguir mostrando la clase de jugador que es. El hincha alienta siempre, hay por lo menos 30 mil o 40 mil personas, pero son exigentes en temas de resultados”, apuntó Gonzalo Fierro.

El nivel que encontrará Arturo Vidal en Brasil

Quien ganó dos campeonatos Cariocas y un Brasileirao en Flamengo estableció el ritmo de juego que puede encontrar el seleccionado nacional, admitiendo que el momento actual de la liga es superior al que él afrontó.

“Ahora, equipo por equipo, los planteles tienen grandes nombres. Se han potenciado mucho y hay poco “jogo bonito”, los equipos son exigentes y muy físicos. Es distinto a jugar en una copa internacional. El parámetro lo manejan bien, es un país con un campeonato muy difícil”, comentó Gonzalo Fierro.

Al cierre de la charla con Los Tenores, también advirtió los peligros que puede afrontar en el entorno de Río de Janeiro. “Hay que cuidarse de todo, no solo en la fiesta sino en que los periodistas, con un jugador de renombre, le buscan el extra”, cerró el hoy comentarista deportivo.