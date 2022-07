Byron Castillo quiere hacer la paz con Chile: “No hay rencor, mi corazón está limpio y tranquilo”

Byron Castillo se enfoca en su nuevo presente deportivo, donde pasó del Barcelona de Ecuador al León de México y ya sin mayores inconvenientes respecto a su participación en la selección ecuatoriana luego que FIFA desestimó la acusación de la ANFP en su contra.

Más allá de la eventual apelación que comande Eduardo Carlezzo en el ente rector del fútbol planetario, el defensa expuso que no tiene problemas con los fanáticos de Chile.

“A pesar de todo se les quiere. Hay personas chilenas que me han escrito muy bien, tengo un compañero chileno acá y no hay problema”, explicó Byron Castillo en diálogo con el programa Studio Fútbol, aludiendo a Víctor Dávila como el nacional con el que comparte camarín en León.

“Los quiero, acá no hay rencor, mi corazón está limpio y tranquilo (…) No debemos entrar este mundo, hay que dejar eso atrás. No hay que vivir del rencor”, destacó el jugador de 23 años.

Es más, su enfoque está en cómo afrontará la participación con Ecuador en Qatar 2022. “Cuando salió lo del grupo, todos nos felicitamos. Nos decíamos “vamos que podemos”. Son selecciones fuertes y tenemos la mentalidad que vamos a ir a hacer cosas grandes”, cerró el defensor de la selección del Guayas.