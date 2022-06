Sergio Ramos acudió al presidente del fútbol español para ganar el Balón de Oro: “Me ayudaría que tocaras algunas teclas de la UEFA”

Sergio Ramos es protagonista de un escándalo que fue revelado durante las últimas horas. Desde España, filtraron mensajes de WhatsApp en donde el futbolista acudió al presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, para intentar ganar el Balón de Oro en 2019.

De acuerdo a lo que publicó El Confidencial, el excapitán del Real Madrid le pidió ayuda directamente a Rubiales para quedarse con el galardón que entrega la revista France Football, considerando que merecía ganarlo por la buena temporada que había hecho en ese tiempo.

“Rubi, buenas noches, espero que estés bien junto a toda la familia. Sabes que nunca te he pedido nada, pero si lo quiero hacer hoy es porque creo que es un año especial por el rendimiento que he dado. Me gustaría que me ayudaras en lo que puedas y tocaras algunas teclas de la UEFA”, señaló Ramos al presidente del fútbol español, según reveló el medio citado.

“Te lo agradecería toda la vida. No solo por mí, sino también porque creo que el fútbol español lo merece muchísimo. Te mando un abrazo”, complementó el actual zaguero del PSG.

En el complemento de aquella conversación, Luis Rubiales le hizo saber a Sergio Ramos que haría “lo que fuera posible” para cumplir con el deseo del futbolista.

Pese a las intenciones del jugador español, finalmente no pudo cumplir su sueño, puesto que en 2019 el Balón de Oro lo terminó ganado Lionel Messi, quien aún pertenecía al Barcelona en aquel año.