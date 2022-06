Este lunes, River Plate, que se mantiene a la espera de la respuesta de Luis Suárez, anunció a su nueva incorporación para el plantel. Se trata de Rodrigo Aliendro, mediocampista argentino proveniente de Colón de Santa Fe.

En mayo, el volante de 31 años estuvo en la carpeta de Azul Azul para reforzar al equipo, que en ese entonces era dirigido interinamente por Sebastián Miranda, pero no vio con buenos ojos su arribo al fútbol chileno.

Aliendro finalizaba su contrato con Colón este jueves 30 de junio, pero rescindió su vínculo con los sabaleros para poder ser inscrito para la Copa Libertadores. Por los octavos de final del torneo, el equipo de Paulo Díaz enfrentará a Vélez Sarsfield.

“Les mando un saludo grande a los hinchas de River. Estoy muy contento de haber llegado acá. Espero que tengamos un gran año juntos”, manifestó el primer refuerzo de los millonarios en el actual mercado de fichajes.

Con su primera incorporación ya abrochada, River Plate se mantiene a la espera de la respuesta de Luis Suárez, pese a los trascendidos de la prensa argentina que aseguran que el uruguayo ya dio el sí a la dirigencia del club.

Según el periodista italiano Fabrizio Romano, especialista en el mercado de fichajes, el delantero charrúa aún está en el proceso de deliberación para definir dónde continuará su carrera, pero esta semana entregaría su decisión al cuadro argentino.

Luís Suárez, more than a dream for River Plate. But Luís’ still taking his time to answer after final proposal – River are waiting for communication by Suárez this week 🚨🇺🇾 #River

The proposal is there on the table for Suárez to replace Julián Álvarez, set for City new chapter. pic.twitter.com/FsqGLIMUVY

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 27, 2022