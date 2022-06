Pablo Solari estuvo a nada de convertirse el nuevo refuerzo del América de México, pero Blanco y Negro terminó rechazando una jugosa oferta por el argentino y el asunto quedó en nada.

Días después el extremo trasandino se ofuscó y aseguró que desde la concesionaria alba habían faltado a su palabra por no dejarlo ir al cuadro azteca.

Pero el asunto no quedó ahí, ya que algunos referentes y exjugadores del Cacique dieron su opinión sobre lo que sucedió con Solari.

Uno de ellos fue Roberto “Cóndor” Rojas, quien en conversación con el medio RedGol entregó su parecer sobre una posible partida del “Pibe” de los albos.

“Yo creo que si él ya no tiene ninguna amabilidad de jugar por el club, deben liberarlo y venderlo. No puedes tener a un jugador que no quiera jugar, eso es básico“, comenzó diciendo.

En esa línea, añadió: “Es que los jugadores no piensan solo por ellos, los empresarios se meten en sus cabezas y entre más joven venden a un jugador más provecho le van a sacar. Hoy el jugador decide por un conjunto de personas que lo rodean”.

Finalmente, cerró diciendo que “cuando los resultados no vengan, el precio será otro. Y no es Caszely ni Zamorano para no dejarlo ir“.