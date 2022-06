Leandro Paredes reveló que tuvo una fuerte pelea con Lionel Messi

Leandro Paredes poco a poco se ha convertido en un hombre importante en la selección argentina, aunque antes de eso, reveló que tuvo un fuerte encontrón con Lionel Messi, capitán del equipo.

Todo se dio en un duelo de Champions League, cuando la “pulga” jugaba con en el Barcelona.

“Se enojó, porque había hecho un comentario hacia mis compañeros y me escuchó, y se calentó. Estaba re caliente. Me puteó mal. Yo me quería matar, me quería ir a mi casa“, lanzó Paredes.

“Después lo vi en la Selección y actuó como si nada. Me demostró lo que es como persona. La relación siguió como venía. Ahora, cuando sale la conversación, lo hablamos y nos reímos, pero estaba re caliente. Me quería matar”, lanzó.

Broma de Claudio Borghi

Tras ello, tuvo palabras para Claudio Borghi, quien asegura casi lo hace llorar con una broma.

“Fue increíble y raro. Era chico, tenía 15 años. Me llamó mi entrenador y me dijo que tenía que presentarme en Primera. Fue un sueño cumplido, pero que no me esperaba a tan corta edad. El Bichi Borghi era el técnico. Me hizo una joda. En la pizarra decía que me tenía que presentar en el gimnasio”, lanzó.

Sobre eso mismo, Paredes agregó: “Él llegó más tarde y me dice ‘¿qué hacés acá?’. Vi mi nombre en el pizarrón y decía que me tenía que presentar acá. Me pregunta cuál es mi nombre y se lo digo. Y me dice ‘se habrán equivocado, ¿podés esperar afuera?’. En ese momento se me cayó el mundo. Estuve 10 segundos fuera del gimnasio, que para mí fueron cuatro o cinco horas. Él volvió a salir y me dijo que era una broma, que entrara y me presentara. En ese momento quería llorar, irme a mi casa, no sabía qué hacer”.