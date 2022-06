Eduardo Berizzo sobre el fallo de FIFA por Byron Castillo: “Estamos ajenos a la resolución, expectantes sí”

Este viernes por la madrugada, Chile enfrentó su segundo encuentro amistoso de su gira asiática, el primero de la Copa Kirin, y terminó cayendo 1-2 ante Túnez, selección clasificada al Mundial de Qatar 2022.

Tras el encuentro llegó el momento de los análisis y uno de ellos llegó en palabras de Eduardo Berizzo, entrenador de La Roja: “el partido cambia entre el primer y segundo tiempo. En el primero no tuvimos frescura para presionar correctamente, no estuvimos bien físicamente por el esfuerzo del otro día”, partió diciendo.

“En el segundo tiempo mejoramos, con más orden, con presión más ajustadas, conseguimos ocasiones y no las concretamos. En el resultado siempre queremos evitar salir derrotados, pero estamos buscando el inicio del proceso y que haya rotación”, complementó el adiestrador.

Luego, un periodista japonés le consultó sobre el supuesto fallo a favor de Chile por parte de FIFA respecto al caso Byron Castillo, a lo que Berizzo sostuvo que: “no tenemos información sobre la veracidad de esa noticia, no sabemos si eso fue así, no puedo responder aquello”, indicó.

“Estamos ajenos a la resolución, expectantes sí, pero seguimos apartados y no forma parte del día a día del equipo”, complementó Eduardo Berizzo sobre lo que dirima FIFA.

Insistió sobre los duelos en Asia que: “para mi fue muy importante encabezar esta gira, por el aprendizaje sobre ellos, es un contacto que valoro y todo el mundo está en observación, todo el mundo que vino aquí pelea por un espacio, podemos sacar conclusiones muy importantes de los tres partidos que estamos jugando”, cerró Eduardo Berizzo.