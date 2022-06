Pablo Solari estaría cerca de salir de Colo Colo. Pese a que el técnico Gustavo Quinteros no quiere perder al argentino para el segundo semestre, el futbolista de 21 años podría sellar su arribo al América de México en el presente mercado de pases.

Actualmente, el formado en Talleres de Córdoba se encuentra junto al plantel colocolino en la intertemporada realizada en Buenos Aires, Argentina.

En conferencia de prensa, Quinteros respondió al interés del América por Solari. “Pablo es muy importante y es difícil reemplazarlo o encontrar un jugador joven de su nivel. Sería negativo para el equipo su partida. Ojalá que pueda irse donde quiera, pero cuando termine la temporada”, manifestó el estratega.

Por su parte, el expresidente de Blanco y Negro se sumó a las declaraciones del entrenador albo. ““Mi postura es que se quede hasta fin de año. Hoy tenemos objetivos deportivos que son muy importantes y no podemos despotenciar al equipo. Pablo es joven y a fin de año, siendo campeón, vendrán muchos equipos por él ”, apuntó en conversación con En Cancha.

Sin embargo, el futbolista argentino ya habría tomado la decisión de partir rumbo a la Liga MX. Según publica el sitio Marca en su edición de México, Pablo Solari tendría un preacuerdo con el América.

“Existe un preacuerdo entre ambas partes y aún no hay un contrato de por medio. Esto, debido a que hay que detalles que no se resuelven dentro de la negociación, ya que el cuadro sudamericano tiene intención de quedarse con un porcentaje de la carta del jugador, situación que no es del agrada en Coapa”, apuntaron desde el citado medio.

De momento, Pablo Solari mantiene contrato con Colo Colo hasta el término de la temporada 2025. El argentino arribó a Macul en noviembre de 2020 cedido desde Talleres de Córdoba. En diciembre de 2021, Blanco y Negro ejerció la opción de compra por el futbolista y pagó cerca de 1.3 millones de dólares por el 80% de su pase. El 20% restante es propiedad del equipo cordobés.