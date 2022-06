Este miércoles, el histórico exfutbolista de la selección italiana, Gennaro Gattuso, aterrizó en España para sellar su llegada al Valencia como director técnico.

Tras la salida de José Bordalás del cuadro español, el exjugador del Milán asumirá el mando del equipo y tendrá su séptima experiencia como entrenador.

Gattuso llega a la escuadra valenciana luego de un año de estar alejado de las canchas. En mayo de 2021, el italiano fue presentado como el nuevo estratega de la Fiorentina. Sin embargo, un mes más tarde salió del club por diferencias con la dirigencia, sin haber dirigido un partido en el club.

Respecto a su nuevo desafío, el exvolante pidió ser evaluado por los resultados que obtenga. “Sólo quiero hacer el trabajo que me gusta, con tranquilidad. Y sólo ser juzgado por eso. Por lo que soy, realmente”,

