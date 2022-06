“Para mi es un honor, un orgullo estar acá”: así fue el primer entrenamiento de la U al mando de Diego López

Este lunes el Centro Deportivo Azul tuvo una cara nueva para el plantel de la Universidad de Chile. Diego López, su nuevo adiestrador, dirigió su primer entrenamiento al mando del equipo universitario.

Así lo mostraron las redes sociales del cuadro estudiantil, donde incluso se pudo escuchar las primeras palabras que tuvo López para sus dirigidos.

“Para mi es un honor, un orgullo estar acá hoy. Estoy en el lugar que quiero estar, muchas veces se da las oportunidades y uno mira, estudia, se informa, pero ya tenía una idea clara y me siento a gusto porque estoy donde quiero estar”, esgrimió Diego López previo a su primer entrenamiento.

Así fue el primer entrenamiento de Diego López

El uruguayo entregó su primera conferencia de prensa y uno de los principales puntos que abordó fueron sus razones para llegar a la U.

“No me mueve el dinero, pero sí me mueven las ganas de ganar, de hacer las cosas bien, de revertir la situación de este gran equipo, que tiene potencial con jugadores jóvenes del club”, explicó el charrúa sobre su arribo al cuadro azul.

López aseguró que está al tanto de los problemas que ha vivido Universidad de Chile en el último tiempo. “Conozco la situación de la U. Tengo un íntimo amigo que estuvo en este club, Joaquín Larrivey, por eso siempre lo seguí a él y al equipo. Sé lo del año pasado, fue difícil, sobre todo cuando un equipo grande pelea el descenso“, señaló.

De cara a su nuevo proceso con el elenco universitario, el uruguayo indicó que “en el futbol no sabemos cómo nos va a ir, pero tengo mucha ilusión y ganas de trabajar. En el día a día uno tiene que salir satisfecho del entrenamiento, eso le dije a los jugadores”.