Este domingo, la selección de Portugal logró un cómodo triunfo 4-0 frente a Suiza, por la segunda jornada de la fase grupal de la UEFA Nations League. La estrella de los lusos, Cristiano Ronaldo, lideró a los dirigidos por Fernando Santos y se inscribió con dos goles en el marcador.

El combinado portugués venía de igualar 1-1 ante España en el arranque del torneo que se disputa por tercera ocasión. Por su parte, los helvéticos cayeron 2-1 frente a República Checa en su debut por el Grupo A2.

En el estadio José Alvalade, la casa del Sporting de Lisboa, los locales se pusieron en ventaja a los 15 minutos del primer tiempo gracias al tanto de William Carvalho, futbolista dirigido por Manuel Pellegrini en el Real Betis.

A los 35′, tras una buena asociación entre Bruno Fernandes y Diego Jota, Cristiano Ronaldo recibió en la entrada del área y definió con potencia para estirar la ventaja portuguesa.

