Mauricio Pochettino podría estar viviendo sus últimos días como el entrenador del PSG. La dirigencia del cuadro parisino no tendría contemplado al argentino para la próxima temporada y buscarían acelerar su salida del banco del equipo.

Pese a que el Paris Saint Germain se consagró campeón de la última edición de la Ligue 1, la eliminación en octavos de final de la Champions League habría motivado la decisión de la dirigencia. El entrenador ha disputado la “Orejona” en dos ocasiones junto a los franceses, pero en ambas oportunidades no pudo cumplir con el máximo objetivo de la institución.

Según el periodista italiano especializado en el mercado de pases, Fabrizio Romano, Pochettino está próximo a sellar su salida del equipo. “Paris Saint Germain se aproxima a despedir a Mauricio Pochettino en los próximos días. Falta una reunión para hacer el anuncio final, la que se realizará una vez que Nasser Al Khelaifi regrese”, informó el reportero.

Paris Saint-Germain are oriented to sacking Mauricio Pochettino in the coming days. One more meeting is needed to make official decision – it will take place once Nasser Al Khelaifi's back. 🚨🇦🇷 #PSG

Leonardo's departure will be announced very soon, with Campos set to join PSG. pic.twitter.com/S7JYf5bNuL

