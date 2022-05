Han pasado 23 años: Nottingham Forest vuelve a la Premier League tras vencer al Huddersfield Town

¿Recuerdas las cosas que pasaron en 1999? Muchos responderán que escuchaban a Britney Spears, veían La Fiera o Fuera de Control en la televisión, jugaban en la Nintendo 64 o hablaban del inicio del milenio. En el caso del fútbol inglés, fue la última vez que el Nottingham Forest jugó en la Premier League.

Un “hasta pronto” que duró 23 años, porque nada es para siempre, como afirma el dicho. El histórico conjunto arbolado consiguió el pase para la división de honor, luego de vencer por la cuenta mínima al Huddersfield Town en la final de los playoffs de la Championship.

Además de tener 170 millones de libras esterlinas en la billetera, el cuadro red selló una buena temporada que no partió de la mejor forma. Pese a sus seis derrotas iniciales, el Nottingham Forest supo enderezar su camino a la Premier League.

De todos modos, no hubo gran decoro en el desarrollo del encuentro en Wembley. De hecho, el único tanto del encuentro fue un autogol de Levi Colwill, tras un centro de James Garner. El Town trató de enmendar el rumbo, pero no tuvo ocasión para el empate.

Luego de una polémica por el VAR y varios reclamos de penal, finalmente el partido se cerró y comenzó la celebración del Nottingham Forest, que deberá alistar sus filas de cara a la próxima temporada y consolidar su permanencia.

Enjoy the moment, soak it in!

23 years on, Nottingham Forest are back in the Premier League. ❤️ pic.twitter.com/0PlEt1UsYD

— Sky Sports Football (@SkyFootball) May 29, 2022