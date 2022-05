No seguirán en Inter: en Europa afirman que Vidal tiene avanzada su llegada a Flamengo y que Sánchez busca club

Este domingo, Arturo Vidal y Alexis Sánchez terminaron la temporada del fútbol italiano con el Inter de Milán. Los chilenos no lograron coronarse campeones de la Serie A por segunda vez consecutiva y finalizaron subcampeones, detrás del AC Milan.

Ahora, los referentes de La Roja comenzarán sus vacaciones y podrían despedirse definitivamente del cuadro “Nerazzurro”, según afirman desde Europa.

De acuerdo a lo que señaló Fabrizio Romano, periodista experto en fichajes, Sánchez y Vidal dejarán al Inter de Milán en las próximas semanas y buscarán nuevos clubes de cara a la temporada 2022/2023.

El reportero italiano aseguró que el “King” ya tiene “conversaciones muy avanzadas con Flamengo”. En el caso del “Niño Maravilla”, aún está en progreso de encontrar equipo.

De esta manera, concluye la etapa de Alexis Sánchez y Arturo Vidal en el conjunto lombardo. El delantero llegó en la temporada 2019/2020 al Inter y el volante arribó en la temporada 2020/2021. Ambos ganaron tres títulos con el club: Serie A, Copa Italia y Supercopa de Italia.

Arturo Vidal and Alexis Sanchez are set to leave Inter in the coming weeks. Work in progress for both of them to find a new club, Vidal's already in well advanced talks with Flamengo. 🇨🇱 #Inter

