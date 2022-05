La delegación de Colo Colo regresó la tarde de este viernes a Santiago tras la derrota ante River Plate, complicando su paso a los octavos de final de la Copa Libertadores, dependiendo de obtener una victoria ante Fortaleza para continuar en carrera.

Al conversar con la prensa en el Aeropuerto Arturo Merino Benítez, el DT Gustavo Quinteros volvió a analizar el rendimiento en la caída con los “Millonarios”. “Somos un equipo como el del primer tiempo. En el segundo pegamos dos tiros en los palos, pero no defendimos bien”, señaló.

Respecto del torneo local, el técnico indicó que “habrá dosificación ante O’Higgins. Pesó la ausencia de Falcón durante 7 días y la lesión de Amor. Ojalá llegue para el próximo miércoles, cuando estuvo sin molestias siempre fue brillante”.

En esa línea, el DT argentino nacionalizado boliviano se mostró optimista por lo que pueden aún hacer en el certamen continental. “Nunca se clasifica uno o dos partidos antes. Nos pesan todos los goles que fallamos con Alianza en Perú y el segundo tiempo de ayer con River Plate“, puntualizó el entrenador albo.

Gustavo Quinteros y el duelo con Fortaleza

Ante la necesidad de ganar el próximo miércoles en el estadio Monumental, Gustavo Quinteros insistió en sus críticas al hecho de que deberán jugar sin hinchas en tribuna ante Fortaleza.

“Hay 5, 10, 15 personas que están perjudicando al equipo, tirando monedas, están arriba de los techos. Sin los 30 mil, 40 mil personas, es como estar con un jugador menos en la cancha. Hay que pararlos, hace mucho tiempo que nos están perjudicando”, emplazó el DT.

Y agregó que “el público es fundamental, puedes revertir situaciones adversas desde el aliento. Los chicos que están haciendo mal las cosas están perjudicando a los jugadores“, explicó, junto con no querer ampliar en sus deseos de dirigir a la selección chilena.

“Estoy trabajando en Colo Colo, no pienso en otra cosa. No confundan a la gente. Pregúntenme por Colo Colo, no trabajo en la selección”, cerró desde Pudahuel.