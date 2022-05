El duro round de Jorge Valdivia con un hincha de la U: “Tu lugar es rogar para que tu equipo no descienda”

El pasado jueves por la noche, Colo Colo recibió una dura y humillante goleada ante River Plate por la quinta fecha de la fase grupal de Copa Libertadores.

La caída del “Popular” en Argentina no dejó indiferente a nadie y en redes sociales los comentarios fueron variados, pero uno de ellos llamó la atención. Jorge Valdivia tuvo palabras la caída de Colo Colo.

“Ya, lo qué pasó pasó como diría Daddy.!! Urgente jugar con público, ese que alienta. Jugadores descansen, recuperen. Misión Clasificar a octavos“, partió escribiendo en su cuenta de Twitter.

Sin embargo, ahí se topó con varias respuestas de hinchas de la Colo Colo, pero además de la U y otros equipos, y precisamente un hincha azul lo provocó: “ya estay curao…“, le escribió.

A lo que el campeón de América con La Roja y monarca con los albos no se amarró las manos para responderle duramente: “no, no lo estoy. Tú no perteneces a esta categoría estamos hablando de Libertadores De torneos internacionales“, esgrimió.

Pero no se quedó ahí: “Ctm tu lugar es rogar para que tu equipo no descienda. Ctm la última vez que tome fue después de un 4×1 en el monumental con 3 de Paredes. Chao ctm“, le dijo Jorge Valdivia al hincha de la U.