Conmebol ordenó el cierre de la Tribuna Prieto de San Carlos de Apoquindo como sanción tras partido ante Flamengo

Se preveían las penas del infierno, pero finalmente la Universidad Católica se salvó. Este martes por la noche y justo en la previa de la visita de la UC a Flamengo por la quinta fecha de la fase grupal de Copa Libertadores, Conmebol informó el castigo para los “Cruzados” tras los hechos de violencia y racismo de hace algunas semanas en San Carlos de Apoquindo.

Mediante un comunicado, el ente rector del fútbol sudamericano informó que la UC tendrá que reducir su aforo de público para los próximos tres partidos, además de recibir una millonaria multa económica, la cual será descontada de los derechos televisivos que recibirán por su participación en el torneo continental de clubes.

En primer término, Conmebol ordenó: “el cierre total de la Tribuna Ignacio Prieto del Estadio “San Carlos de Apoquindo” de la ciudad de Santiago, Chile por los próximos 3 (tres) partidos en competiciones oficiales organizadas por la Conmebol”.

Además de “imponer a la Universidad Católica una multa de US$ 40.000 (34 millones apróx) por la infracción a los artículos 10.2 incisos b) y c); 12.2 incisos c), f) y k) del Código Disciplinario de la Conmebol en concordancia con los artículos 9 y 31 del mismo cuerpo legal, al artículo 5.6.5 del Manual de Clubes de la Conmebol Libertadores y al artículo 19 incisos e) y l) del Reglamento de Seguridad de la Conmebol”, indicaron.

Junto a lo anterior, Universidad Católica recibió otra multa económica por US$ 30.000 (casi 26 millones): “por la infracción al artículo 17 del Código Disciplinario de la Conmebol. Ambos montos de estas multas serán debitado automáticamente del monto a recibir por el Club de la Conmebol en concepto de derechos de Televisión o Patrocinio”, aseguraron.

El ente rector del fútbol sudamericano adelantó además que la UC tendrá un plazo de siete días para apelar a las sanciones.

Conmebol cerró advirtiendo a la UC que: “en caso de reiterarse cualquier infracción a la disciplina deportiva de igual o similar naturaleza a la que ha traído causa el presente procedimiento será de aplicación lo dispuesto en el Art. 31 del Código Disciplinario de la Conmebol, y las consecuencias que del mismo se pudieran derivar“.