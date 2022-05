Nueva rectora de la Universidad de Chile se negó a hacer cambios en el directorio de Azul Azul: “Tenemos representantes de lujo”

La nueva rectora de la Universidad de Chile, Rosa Devés, conversó durante este lunes con Tu Nuevo ADN, donde entre otros temas, tuvo palabras sobre los representantes que tiene la casa de estudio en Azul Azul, concesionaria a cargo de la U.

Consultada sobre si pensaba realizar reemplazos para los puestos en la concesionaria laica, aseguró que está muy conforme con las personas que están a cargo, en este caso Carolina Coppo y Andrés Weintraub.

“No se me ocurriría cambiarlos. No solo son del mayor nivel humano, sino que también académicos. Tenemos representantes de lujo y no podría imaginar cambiarlos”, sostuvo Devés.

En esa línea, la rectora añadió que “estamos muy contentos que ellos estén ahí, es una situación muy difícil por supuesto, pero son los mejores representantes”.

Consignar que Weintraub criticó durante esta jornada la gestión de Michael Clark en la presidencia de Azul Azul, instancia donde además lo invitó a rodearse de personas especializadas en lo deportivo.

“Sería positivo que se amplíe el rango de toma de decisiones. Las últimas declaraciones de Michael Clark son oportunas y entiendo que habrá un cambio, porque los resultados a todas luces no son buenos. Quiero creer que las decisiones se empezarán a tomar bien y de manera más participativa”, lanzó.