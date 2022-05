Ambos llegaron hasta las lágrimas: Héctor Herrera y Luis Suárez se despidieron del Atlético Madrid

Una emotiva jornada se vivió este domingo en el Estadio Wanda Metropolitano. El recinto deportivo de la capital española presenció las despedidas de Héctor Herrera y Luis Suárez del Atlético Madrid.

Los “colchoneros” recibían al Sevilla por la penúltima jornada de La Liga de España, y en la previa le organizaron un pasillo de honor al mexicano y al uruguayo para confirmar los rumores que circulaban hace varias semanas respecto a la salida de ambos.

“El Wanda Metropolitano se pone en pie para homenajear a Luis Suárez y Héctor Herrera, que hoy se despiden de la familia atlética“, escribieron desde el Atlético Madrid en sus redes sociales.

Tanto Héctor Herrera como Luis Suárez fueron protagonistas de la Liga 2020-21 que ganaron la temporada pasada los “colchoneros”, por lo que la ovación del Wanda Metropolitano fue de pie para ambos jugadores.

“El estar aquí es un sueño para mí y ser parte de este equipo con grandes jugadores, grandes personas y está gran afición siempre me recibió muy bien, a pesar de todos los momentos, gracias a todos arriba el Atleti”, esgrimió el volante mexicano.

Por su parte, Luis Suárez no aguantó las lágrimas: “lo que tenía que hacer era devolver todo dentro de la cancha, me entregué al 200%. Aparte de haber conseguido una Liga, que lamentablemente no pudimos disfrutar con nuestra gente en el campo, me llevaré el cariño que me dedican día a día. No lo olvidaré. Allá donde estemos siempre va a haber un hincha más del Atlético”, sostuvo el “charrúa”.

Las despedidas de Herrera y Suárez en el Atlético