Este sábado por la tarde, la acción del fútbol chileno seguirá en Viña del Mar con uno de los partidazos de la jornada 13 del Torneo Nacional 2022. Everton y la Universidad de Chile se miden en la Región de Valparaíso.

“Ruleteros” y azules se ven las caras en Viña del Mar y junto al equipo de ADN Deportes te contamos toda la previa de cómo llegan ambos equipos al duelo a disputarse en el Estadio Sausalito.

Everton

En Viña del Mar no están nada tranquilas las cosas. Everton no suma tres puntos desde hace cuatro fechas y viene de conseguir un empate ante Cobresal en El Salvador en la última fecha, resultado que no le sirvió para trepar posiciones en la tabla.

Los “ruleteros” marchan en la novena posición con 15 puntos, uno más que su rival de turno en el Estadio Sausalito, por lo que sumar tres puntos ante los azules es una prioridad para el equipo de Francisco Meneghini.

En la Ciudad Jardín además miran de reojo la Copa Sudamericana. Everton está en el segundo lugar del Grupo D con cinco puntos y la próxima semana enfrentarán al Ayacucho de Perú con la misión de ganar y esperar que Sao Paulo no gane su partido para seguir con chances de avanzar a la siguiente ronda.

Universidad de Chile

Por su parte en el Centro Deportivo Azul (CDA) la historia no es mucho mejor. Si bien la Universidad de Chile ganó en su último duelo ante Deportes La Serena en el Estadio Santa Laura, la misión de los dirigidos por Sebastián Miranda es ganar para reafirmar lo hecho ante los “papayeros”.

La U está en la décima posición con 14 puntos, uno menos que los “ruleteros”, por lo que sumar los tres puntos en la Ciudad Jardín es fundamental para los azules con miras a seguir escalando en la tabla de posiciones.

Universidad de Chile sigue buscando entrenador tras la salida de Santiago Escobar y para terminar con el interinato de Sebastián Miranda. El nombre de Diego López sigue siendo la principal carta para arriba al CDA y tomar al primer equipo de los azules.

Más postales del entrenamiento de hoy📸

Con la vista fija en Everton 🔥#VamosLaU 🤘 pic.twitter.com/QGjOWp5qCU — Universidad de Chile (@udechile) May 11, 2022

¿Cómo ver en vivo y en directo a Everton y la U?

El duelo entre la Everton y la Universidad de Chile se jugará este sábado 14 de mayo desde las 15:30 horas y será transmisión en vivo y en directo junto al equipo de ADN Deportes, además de todas las plataformas de ADN.

La previa de Everton vs la U