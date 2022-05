Horacio Rivas llamó a no confiarse ante General Velásquez: “La diferencia no se marca con la U en el pecho”

Un equipo grande de Primera División se mide ante uno de la Segunda División, que como sabemos, es la tercera categoría de nuestro balompié. Sin embargo, en muchas ocasiones hemos visto como ese papel nunca ha sido sinónimo de “lógica” para buscar al ganador del enfrenamiento y en más de una ocasión, hemos presenciado alguna que otra sorpresa.

Y unas de las últimas, precisamente la protagonizó el año pasado la Universidad de Chile, quien el año pasado fue eliminado por Arturo Fernández Vial en lanzamientos penales, cuando el cuadro aurinegro días antes había recibido la notificación que iban a competir en el ascenso, cuando ellos habían preparado un plantel para Segunda División.

Los azules, esperan haber aprendido la lección de ese choque de hace un año y tras enterarse que su próximo rival en Copa Chile es General Velásquez, cuadro de la división de bronce del fútbol chileno.

Sumamente necesario es mantener la concentración y el respeto al rival. Esos conceptos fueron los que esgrimió Horacio Rivas, quien se midió ante General Velásquez en los únicos duelos oficiales que existen entre ambas escuadras, cuando la U estaba en Segunda el año 1989.

Para “Carepato” las diferencias se deben marcar en el juego y no con aspectos anexos, “Tuvimos la vergüenza de jugar en Segunda División, por lo tanto no podríamos faltarle el respeto a ningún equipo. Pero el jugador suele sobrepasarse con estos equipos y la diferencia hay que marcarla dentro de la cancha, no con la U en el pecho ni con los buzos que anda uno o en el bus que llegan”. Sobre la misma, Rivas añadió que la “la Copa Chile es atractiva y siempre es importante estar peleando ese tipo de torneo”.

Por otra parte, el ex zaguero azul, recordó esos enfrentamientos ante el cuadro verde en el fútbol del ascenso, hace 33 años y con mayor énfasis en ese cotejo de la Primera Rueda, donde él fue uno de los anotadores junto a Cristián “Cepillín” Olgúin en el triunfo por dos a cero en el Estadio Nacional, que fue un punto de partida importante para el retorno a Primera conseguido meses más tarde.

“Uno de esos partidos (ante General Velásquez) fue clave para la campaña nuestra, nos sirvió de envión. Jugamos a mitad de semana y tuve la fortuna de convertir un gol. Fue una tarde lluviosa, era un equipo aguerrido, siempre fueron aguerridos, ya que nosotros los habíamos visto”, recordó Horacio Rivas.

Universidad de Chile y General Velásquez se han enfrentado en dos ocasiones con la presencia de Horacio Rivas de manera oficial y ambas fueron el año 1989 en la Segunda División. El recordado triunfo azul por dos a cero y en la segunda rueda, igualdad a uno en San Vicente de Tagua Tagua.