José Mourinho llegó hasta las lágrimas tras la clasificación de Roma a la final de la Conference League

Lo ha ganado prácticamente todo, pero no se deja de emocionar nunca. José Mourinho hizo historia otra vez este jueves en Europa tras meterse en la gran final de la UEFA Conference League junto a la Roma.

El entrenador portugués comandó la clasificación del conjunto italiano ante el Leicester City en la capital de Italia, instancia en la que su equipo venció por la cuenta mínima a los ingleses gracias al gol de Tammy Abraham (11′).

Una vez finalizado el encuentro, José Mourinho no aguantó la emoción y llegó hasta las lágrimas tras la clasificación de su equipo, lo que justificó luego en zona mixta.

“Creo que nuestra actuación fue extraordinaria, otros pueden verlo de otra manera, pero cuando tu arquero hace solo dos atajadas en 120 minutos contra un equipo de la Premier League con tanta calidad ofensiva, significa que algo bien hicimos”, dijo.

La Roma buscará terminar con una sequía de 14 años sin títulos y 31 sin copas internacionales, algo que fue comentado por Mourinho: “los muchachos se lo merecen, nos quedan tres partidos de Serie A para terminar lo mejor posible. Completamos una trayectoria fantástica para llegar a la final, dejamos escapar puntos en la Serie A para conseguirlo, pero ahora estamos en la final y queremos ganar”, aseveró.

“La historia de la Roma está llena de sufrimiento, no gana tanto, el número de finales no está a la par de la dimensión del club. Estoy muy emocionado. Agradezco a los jugadores que me hicieron feliz. Por supuesto que tuve momentos más grandes que éste, pero no lo siento por mí, lo siento por la gente y mis jugadores. Esto es como la Champions League para nosotros”, complementó José Mourinho.

Agregó que: “es una victoria de la familia. No solo la que estaba en el campo de juego y en el banco, sino en el estadio. Nuestro mayor logro es la empatía y el sentido de familia que creamos con los hinchas”, sostuvo.

En el cierre, no se olvidó de su ex equipo, el Real Madrid, que el pasado miércoles se metió dramáticamente en la final de la UEFA Champions League: “un club que tengo en el corazón. ¡Grande Real y grande Carletto! A ver si ganamos la final”, finalizó Mourinho.

Roma jugará la gran final de la UEFA Conference League el próximo 25 de mayo, en Tirana, Albania, ante el Feyenoord que dejó en el camino al Olympique Marsella de Jorge Sampaoli.

Las lágrimas de Mourinho tras la clasificación de Roma