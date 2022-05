Raimundo Rebolledo alabó a Ariel Holan: “Logró sacar mi mayor rendimiento y es con quien me he sentido más cómodo”

Raimundo Rebolledo, zaguero de Universidad Católica, realizó un balance de los entrenadores que han dirigido al cuadro “cruzado” durante los últimos años, destacando especialmente el trabajo de Ariel Holan, quien volvió a la UC para asumir la banca en lo que resta de la actual temporada.

“Dentro de estos cuatro años hemos tenido cinco técnicos. Todos los años cambiamos de entrenador, por distintos motivos pero todos me han dejado algo”, señaló el lateral en diálogo con Conmebol Libertadores.

“Beñat San José me dejó lo que es la faceta defensiva. Con Gustavo Quinteros me tocó hace un mix defensivo-ofensivo. Con Ariel Holan era harto más ofensivo, y creo que ahí pude sacar lo mejor de mí”, indicó “Catuto”.

En esta línea, el defensor de la UC alabó a Holan y comentó que “él logró sacar mi mayor rendimiento. Me tocó jugar mucho de lateral izquierdo. Todos los técnicos te van dejando algo, pero con quien me he sentido más cómodo es con Ariel”.

Además, Raimundo Rebolledo recalcó la dura tarea de Universidad Católica para reinventarse en el éxito y ser competitivo en el plano internacional.

“Cuesta mucho mantenerse siempre en un ritmo alto, y eso es a lo que aspiramos nosotros, dar el salto de calidad a nivel internacional y representar bien a Chile en la Copa Libertadores”, agregó el zaguero “cruzado”.

“No sabría decir qué es lo que nos falta. Quizás en Chile nos relajamos un poco. Cuando un equipo rival tiene una ocasión de gol no te perdona en la Libertadores. Eso nos falta, que nos quede una, no perdonar y mandarla adentro”, concluyó.