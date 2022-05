Niño hincha de Flamengo herido por una bengala en San Carlos de Apoquindo verá a su club en Brasil

Luego de todos los problemas que sufrió la semana pasada tras recibir el impacto de una bengala en San Carlos de Apoquindo, la vida le vuelve a sonreír al pequeño hincha de Flamengo, Thiago Carvalho.

Esto porque, pese a haber quedado con una leve quemadura cerca del ojo y el temor a regresar a un estadio luego de su experiencia yendo a ver Copa Libertadores, la directiva del cuadro “rubronegro” lo invitó a ver un partido del club en Brasil.

La gracia es que el pequeño hincha del Flamengo, de apenas 10 años, tiene padres brasileños pero es nacido en Chile, por lo que tendrá la opción de viajar al país de sus orígenes para ser testigo del duelo de revancha ante Universidad Católica por el torneo continental.

No conforme con eso, también podrá visitar el centro de entrenamiento del “Fla”, todo tras un acuerdo de los directivos del club con Fernando Sampaio, director operativo de Outsider Tours, agencia que llevó a un grupo de fanáticos del club al partido en Las Condes.

La felicidad de Thiago Carvalho

Danielle, madre del joven torcedor, no ocultó la alegría de su hijo ante la noticia. “Thiago está súper feliz. El día que Fernando se lo ofreció, tenía una sonrisa enorme. No he visto a mi hijo así desde el episodio en el estadio. Ya estamos aquí contando los días para ir a Río de Janeiro” aseguró en diálogo con Redgol.

Además, ya tiene claro de qué jugador espera obtener su firma o una foto. “Thiago no deja de decir: ‘Mamá, quiero abrazar a Isla, quiero ver a Isla'”, explicó en alusión al lateral chileno. El partido al que viajarán está programado para el próximo martes 17 de mayo en el estadio Maracaná.