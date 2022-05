¡Tremendo! Ben Brereton ganó los premios al mejor jugador del año y mejor futbolista junior del año en el Blackburn Rovers

Dos tremendo premios recibió durante esta martes el delantero chileno Ben Brereton en Inglaterra, debido a que su club, el Blackburn Rovers, lo premio como el mejor jugador del año y el mejor futbolista junior del año.

Los grandes números que alcanzó durante la última temporada hicieron que le reconocieran como el futbolista más importante de la plantilla, a pesar de que la institución no alcanzó a meterse en los play-offs para buscar un el ascenso a la Premier League.

21 goles y 3 asistencias en 36 partidos suma Brereton por el Blackburn, números que lo tienen muy cerca de fichar por algún elenco de la Premier.

El seleccionado nacional podría jugar en la división de honor en Inglaterra, teniendo en cuenta que varios clubes han puesto la mira en su fichaje de cara al final de temporada.

🏆 Picking up two trophies is our top scorer @benbreo, who won both the Players’ Player of the Year and Junior Rovers Player of the Year awards.#Rovers 🔵⚪️ pic.twitter.com/n3aPyPPWl1

— Blackburn Rovers (@Rovers) May 3, 2022