Fiscalía aseguró que hincha que ingresó al Chinquihue de Puerto Montt “no tiene ninguna prohibición ni sanción vigente”

Una seria acusación se conoció hace algunos días atrás en contra de la dirigencia de Deportes Puerto Montt, la cual involucra una denuncia de Carabineros en contra de su gerente, Alexis Rojas, por su particular actuar con un hincha del club.

El fanático del elenco de la Región de los Lagos, Emanuel Vildósola, se presentó en el estadio Chinquihue con la intención de asistir al partido ante Deportes Santa Cruz, aunque l problema es que este hincha fue conminado a retirarse del recinto por parte de Carabineros, pues en el procedimiento de acceso se detectó que presentaba una “medida precautoria en su contra” de acuerdo a la Ley 19.327, la denominada “Ley de Violencia en los Estadios”, por agredir a 3 guardias en el estadio de Valdivia.

Fue en ese contexto que apareció el gerente del elenco sureño, Alexis Rojas, quien hizo ingresar al fanático por un acceso lateral y entró igualmente a la barra del equipo en el Chinquihue. Ante esto, el dirigente fue denunciado a la Fiscalía local y a Estadio Seguro.

Precisamente desde la Fiscalía emitieron un comunicado tras lo sucedido. “La fiscalía recepcionó una denuncia efectuada el fin de semana y tras analizarla, logramos determinar que esta persona había sido objeta de una sanción el año 2018 en Valdivia. Esa prohibición se no encuentra vigente según nuestros registros y desconocemos si hay otra“, comenzaron diciendo desde Fiscalía.

En esa línea, añadieron: “Medidas judiciales no hay vigentes dentro de Fiscalía, por dicha razón vamos a revisar si hay algún tipo de hecho ilícito en el ingreso de esta persona, aunque no hay elementos por el momento que nos permitan ver que hay una prohibición que se encuentre vigente. No hay ningún antecedente para generar una sanción ante tribunales, como quebrantamiento u otra similar”.