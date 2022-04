El atacante de O’Higgins Facundo Castro podría dar el paso más grande su carrera. El futbolista uruguayo fue contactado por la dirigencia de Peñarol y cuenta con grandes posibilidades de jugar en el cuadro carbonero el segundo semestre.

Según comentó el propio extremo de 27 años con Radio Sport 890 de Uruguay, la directiva del equipo ya inició las conversaciones para incorporarlo como refuerzo. “Me tomó por sorpresa. Es un orgullo que Peñarol se fijé en mí. Hablé en varias oportunidades y luego lo pasé directamente a mi representante”, explicó Castro.

Por otro lado, agregó que ya fue dirigido por el actual entrenador del cuadro aurinegro, además de que Ramón Arias lo invitó a que se sume al plantel. “Mauricio Larriera me dirigió en Defensor y Cachila me llamó y me dijo ‘venite'”,

De todos modos, el charrúa explicó que intenta no involucrarse mucho en las negociaciones para mantener la concentración en la primera rueda del Torneo Nacional 2022. “El 30 de junio termina mi contrato con O’Higgins y quedo como jugador libre. Intento abstraerme porque estamos en medio del torneo y el club quiere renovarme el vínculo”, expuso.

En caso de concretarse su arribo a Peñarol, Facundo Castro sumaría la cuarta camiseta en su carrera profesional. Desde su inicio en Defensor Sporting, el charrúa ha jugado en Necaxa y en el cuadro celeste durante cuatro temporadas.

Mientras tanto, los dirigidos por Mariano Soso se preparan para finalizar la primera parte del campeonato chileno, en el que marchan en la quinta posición tras once jornadas disputadas. Los rancagüinos solo han caído en una oportunidad y suman cuatro partidos invictos por el certamen.